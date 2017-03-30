США мають продовжити підтримку руху за демократію в Росії – активіст Кара-Мурза

Російський опозиційний політик Володимир Кара-Мурза-молодший 29 березня закликав американських законодавців продовжити підтримку руху за демократію в Росії. У виступі у Вашингтоні в одному з підкомітетів Сенату Кара-Мурза заявив, що адміністрація Трампа має далі чинити тиск на російську владу і президента Володимира Путіна, а також серйозно брати до уваги повідомлення про його втручання в справи інших держав.

«Занадто багато років, занадто довго лідери західних демократій просто ігнорували те, що робив Путін», – сказав опозиційний активіст. Кара-Мурза додав, що якщо Сполучені Штати проігнорують докази того, що Росія втрутилася у 2016 році у вибори в США, це стимулюватиме Кремль до зростання зовнішньої агресії поряд із пригніченням інакодумства всередині країни.

35-річний Володимир Кара-Мурза-молодший у лютому провів у Росії кілька днів у медичній комі. Після виписки з лікарні він пройшов реабілітацію за кордоном. Симптоми Кара-Мурзи були майже ідентичні тим, які він мав у 2015 році, коли був за крок від смерті. Сам активіст вважає, що був навмисне отруєний, і це було помстою за його політичну діяльність. Російські прокурори у зв’язку з подіями 2015 року відмовилися порушувати кримінальну справу.