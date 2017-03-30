Порошенко дав доручення військовим припинити вогонь на Донбасі з 1 квітня

Президент України Петро Порошенко дав доручення Генеральному штабу Збройних сил України і Міністерству оборони припинити вогонь на Донбасі з 1 квітня, повідомляє речник голови держави Святослав Цеголко.

Раніше в Міністерстві оборони України заявили про готовність виконати домовленості про припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі з 1 квітня, досягнуті у Мінську на засіданні тристоронньої контактної групи.

29 березня тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі, в засіданні якої брали участь представники України, Росії, ОБСЄ, а також представники сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», домовилася про припинення вогню і продовження годин роботи пунктів пропуску з 1 квітня.

В угрупованні «ЛНР» 30 березня також заявили, що готові забезпечити дотримання «режиму тиші». В угрупованні «ДНР» заяв із цього приводу не робили.

Водночас сторони конфлікту повідомляють про продовження обстрілів і звинувачують одна одну в цьому.