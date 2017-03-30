Меджліс подав скаргу до Європейського суду з прав людини

Меджліс кримськотатарського народу 29 березня подав скаргу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Про це 30 березня повідомили на сайті правозахисного центру «Мемориал», який представляє інтереси Меджлісу у ЄСПЛ.

Скарга пов’язана із забороною російськими властями діяльності Меджлісу і включенням його до списку екстремістських організацій.

Представники Меджлісу зазначили, що дії російської влади порушують статтю 11 про свободу зібрань і об’єднань Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод. Також заявники зазначили, що членів Меджлісу переслідують у зв’язку з їхньою політичною позицією. Всього у скарзі вказується на порушення п’яти статей конвенції.

Представляти позицію Меджлісу у ЄСПЛ також будуть Європейський центр захисту прав людини та Українська Гельсінська група.

9 лютого 2017 року стало відомо, що Міністерство юстиції України подасть позов до Європейського суду з прав людини щодо заборони Росією Меджлісу кримськотатарського народу.

У квітні 2016 року підконтрольний Росії Верховний суд Криму заборонив діяльність Меджлісу на території анексованого півострова. Світове співтовариство висловило протест у зв’язку з такими діями російської влади. Захист Меджлісу відправив апеляцію у Верховний суд Росії, однак апеляційна інстанція підтвердила заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду, вищого судового органу у структурі ООН, про порушення Росією міжнародних конвенцій з протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації.