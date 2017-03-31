Аваков наполягає на відставці керівництва АМКУ через справу «Тедіс Україна»

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков наполягає на відставці керівництва Антимонопольного комітету України через їхні дії щодо компанії «Тедіс Україна», яка є дистриб’ютором тютюнових виробів і належить громадянину Росії Ігорю Кесаєву. Про це керівник МВС заявив 31 березня на спільному брифінгу з генеральним прокурором України Юрієм Луценком.

«По-злому веселить той факт, що сьогодні на роботі в Антимонопольному комітеті відсутній голова АМКУ Терентьєв (Юрій Терентьєв – ред.), його заступник Сидоренко (Ніна Сидоренко – ред.), яка вела антимонопольну справу «Мегаполіса» – «Тедіса», сьогодні теж несподівано у відрядженні, ще один заступник у відпустці і так далі», – вказав міністр.

«Гадаю, що відпустка для цих людей має бути продовжена, і я як міністр, політична фігура, можу заявити, що в результаті цього розслідування суспільство має право вимагати відставки керівництва Антимонопольного комітету», – додав Аваков.

Зранку 31 березня в Одесі відбувається обшук у компанії «Тедіс Україна». Обшук та інші слідчі дії проводять понад тисяча правоохоронців, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Департаментом у сфері економіки ГПУ разом з Головною військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Національної поліції викрито схему особливо великого ухиляння сплати податків та незаконного виводу мільярдів гривень за кордон, у тому числі – для фінансування тероризму», – твердить Луценко.

Також Генеральна прокуратура України зранку 31 березня в Києві здійснює обшук у Антимонопольному комітеті України (АМКУ), пов’язаний із обшуком у справі компанії «Тедіс Україна». Про це повідомила державний уповноважений АМКУ Світлана Панаіотіді.

Радіо Свобода спробувало зв’язатися з офісом компанії «Тедіс Україна». Єдиний публічно доступний телефон, вказаний на сайті компанії, не відповідає, автовідповідач рекомендує «залишити повідомлення після звукового сигналу».