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31 Березень 2017, Київ 12:06
Новини | Політика

Аваков наполягає на відставці керівництва АМКУ через справу «Тедіс Україна»

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков

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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков наполягає на відставці керівництва Антимонопольного комітету України через їхні дії щодо компанії «Тедіс Україна», яка є дистриб’ютором тютюнових виробів і належить громадянину Росії Ігорю Кесаєву. Про це керівник МВС заявив 31 березня на спільному брифінгу з генеральним прокурором України Юрієм Луценком.

«По-злому веселить той факт, що сьогодні на роботі в Антимонопольному комітеті відсутній голова АМКУ Терентьєв (Юрій Терентьєв – ред.), його заступник Сидоренко (Ніна Сидоренко – ред.), яка вела антимонопольну справу «Мегаполіса» – «Тедіса», сьогодні теж несподівано у відрядженні, ще один заступник у відпустці і так далі», – вказав міністр.

«Гадаю, що відпустка для цих людей має бути продовжена, і я як міністр, політична фігура, можу заявити, що в результаті цього розслідування суспільство має право вимагати відставки керівництва Антимонопольного комітету», – додав Аваков.

Зранку 31 березня в Одесі відбувається обшук у компанії «Тедіс Україна». Обшук та інші слідчі дії проводять понад тисяча правоохоронців, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Департаментом у сфері економіки ГПУ разом з Головною військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Національної поліції викрито схему особливо великого ухиляння сплати податків та незаконного виводу мільярдів гривень за кордон, у тому числі – для фінансування тероризму», – твердить Луценко.

Також Генеральна прокуратура України зранку 31 березня в Києві здійснює обшук у Антимонопольному комітеті України (АМКУ), пов’язаний із обшуком у справі компанії «Тедіс Україна». Про це повідомила державний уповноважений АМКУ Світлана Панаіотіді.

Радіо Свобода спробувало зв’язатися з офісом компанії «Тедіс Україна». Єдиний публічно доступний телефон, вказаний на сайті компанії, не відповідає, автовідповідач рекомендує «залишити повідомлення після звукового сигналу».

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