Держсекретар США закликав НАТО обговорити позицію щодо агресії Росії в Україні

Держсекретар США Рекс Тіллерсон запевнив союзників у прихильності Сполучених Штатів всім колишнім домовленостям і в здатності НАТО захистити себе – в тому числі від російської агресії. Виступаючи 31 березня в Брюсселі перед початком засідання міністрів закордонних справ країн Північноатлантичного союзу, Тіллерсон наголосив на необхідності обговорити спільну позицію в зв’язку з агресією Росії в Україні.

«Ми очевидно хочемо обговорити позицію НАТО тут, в Європі, особливо в Східній Європі, у відповідь на агресію Росії в Україні й деінде», – сказав Тіллерсон.

Держсекретар також закликав союзників збільшити військові витрати до двох відсотків від ВВП. Домогтися цього або підготувати план з виконання поставленого завдання члени НАТО повинні до саміту альянсу, запланованому на травень, сказав Тіллерсон.

Рекс Тіллерсон вперше бере участь у засіданні міністрів країн НАТО як держсекретар США.

Зустріч міністрів є підготовкою до призначеного на 25 травня саміту НАТО, який планує відвідати президент США Дональд Трамп. Раніше багатьох союзників США по НАТО стурбували передвиборчі заяви Трампа, який називав альянс «застарілим» і висловлював бажання мати тісніші відносини з Росією.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 30 березня відкинув побоювання, що Трамп не настільки відданий питанням трансатлантичної безпеки, як його попередники.