Луценко заявляє, що не хоче йти з ГПУ до «завершення серйозних справ»

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що не збирається залишати посаду через «серйозні справи», які ще має завершити.

«Я точно не збираюсь залишати цю посаду, але, безумовно, не буду триматися за неї…У мене багато планів. Я зараз не маю ніяких інших політичних амбіцій... уявити себе кандидатом на політичну посаду без завершення серйозних справ у прокуратурі я не можу», – заявив генпрокурор 31 березня в Києві, відповідаючи на запитання про його ставлення до подання екс-генпрокурором Віктором Шокіним позову до суду про відновлення його на посаді.

Луценко зазначив, що має намір завершити, зокрема, справу колишнього президента Віктора Януковича, а також справи про притягнення до відповідальності за корупцію низки представників нинішньої влади.

Щодо намірів Шокіна Луценко заявив: «Ми живемо у вільній країні. Тому кожна людина, особливо та, яка має багато часу на пенсії, може звертатися до суду».

Раніше сього місяця стало відомо, що звільнений минулого року з посади генпрокурора Віктор Шокін просить Вищий адміністративний суд визнати незаконними й скасувати рішення щодо його звільнення.

Згідно з розкладом на сайті ВАСУ, відповідна справа буде розглядатися о 15:30 10 квітня. Крім того, Шокін вимагає поновлення на посаді генпрокурора.

Після цього деякі політики допустили можливість призначення Юрія Луценка на посаду голови уряду.

52-річний Луценко обіймає посаду генерального прокурора із травня 2016 року.