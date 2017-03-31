Іран: більярдисткам заборонили участь у змаганнях через порушення ісламського коду

Влада Ірану повідомляє про заборону на рік п’ятьом жінкам, гравцям у більярд, брати участь у змаганнях через порушення ісламського коду під час турніру у Китаї.

В Іранській федерації більярду і гри у кеглі не повідомили, у чому саме звинувачують гравчинь, зазначивши, що повідомлять про це пізніше.

«Жінкам-гравцям, які брали участь у турнірі у Китаї, буде заборонена участь у всіх місцевих і міжнародних змаганнях на рік через порушення ісламських принципів», – повідомили 30 березня у дисциплінарній комісії федерації.

Іранські жінки мають право брати участь у низці міжнародних спортивних заходів, але мусять дотримуватися суворих правил щодо одягу.

Згідно з дрес-кодом, запровадженим в Ірані, жінки мусять прикривати волосся хіджабом. Жінки-посадовці та атлетки зобов’язані вдягати хіджаб під час поїздок за кордон.

У лютому в Ірані 18-річній Дорсі Деракшані заборонили брати участь у шахових змаганнях через появу на турнірі у Гібралтарі без хіджаба.