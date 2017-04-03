На Одещині розгорнули додатковий підрозділ Нацгвардії

У Болградському районі Одеської області розгорнули додатковий підрозділ Національної гвардії України. Як повідомили Радіо Свобода в Південному територіальному управлінні НГУ, підрозділ буде сприяти Національній поліції в забезпеченні правопорядку на півдні Одещини «під час проведення масових заходів у квітні-травні 2017 року, святкування Великодня».

Підрозділ прибув з «іншого регіону України», зазначили в теруправлінні.

1 квітня під час робочої наради в Одесі перший заступник міністра внутрішніх справ України генерал-полковник Сергій Яровий наголосив на необхідності організації роботи «ситуаційного центру з відслідковування обстановки й оперативного реагування», повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області.

29 березня начальник Департаменту захисту національної державності та боротьби з тероризмом Служби безпеки України Віктор Кононенко оцінив як «достатньо високий» нинішній рівень терористичної загрози в Одеській області.

Генерал-майор Кононенко пов’язав це з наближенням третьої річниці подій 2 травня в Одесі, коли під час масових заворушень і пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі 48 людей загинули, а близько 200 були поранені. «Терористичні прояви – один зі способів розхитати ситуацію (всередині країни – ред.)», – додав Віктор Кононенко.