Депутат Голуб оголосив про вихід із фракції БПП через погрози та «імітацію реформ»

Депутат Владислав Голуб оголосив про вихід із фракції «Блок Петра Порошенка». Рішення продиктоване низкою причин, зокрема, інцидентом у Черкасах, написав він у Facebook.
«Сьогоднішні події, що мали місце у моїй приймальні, яскраво свідчать про неспроможність місцевої влади діяти у рамках закону та в інтересах громадян. Так, мій помічник отримав пакет, в якому, зокрема, містяться погрози щодо моєї діяльності як народного депутата, а також погрози моєму життю та здоров’ю», – зазначив депутат.
Окрім того, за словами Голуба, він не хоче «брати учать в імітації реформ».
«Коаліції по суті не існує. Голосувати синхронно з Опозиційним блоком, як це сталося під час спроб затвердити аудитора НАБУ, не в моїй природі», – написав він.
У фракції «Блок Петра Порошенка» заяву Владислава Голуба поки що не коментували.
Раніше 4 квітня голова Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив, що фракцію «Блок Петра Порошенка» в парламенті відтепер очолює народний депутат Артур Герасимов, який досі був представником президента у Верховній Раді.
Про те, що попередній голова президентської фракції Ігор Гринів йде з цієї посади, заявив його заступник Сергій Березенко 23 березня ввечері на телеканалі «24». Сам Гринів цю заяву не коментував. За словами Березенка, Гринів має намір сконцентруватися на роботі радника президента України зі стратегічних питань.
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