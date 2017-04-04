Депутат Голуб оголосив про вихід із фракції БПП через погрози та «імітацію реформ»

Депутат Владислав Голуб оголосив про вихід із фракції «Блок Петра Порошенка». Рішення продиктоване низкою причин, зокрема, інцидентом у Черкасах, написав він у Facebook.

«Сьогоднішні події, що мали місце у моїй приймальні, яскраво свідчать про неспроможність місцевої влади діяти у рамках закону та в інтересах громадян. Так, мій помічник отримав пакет, в якому, зокрема, містяться погрози щодо моєї діяльності як народного депутата, а також погрози моєму життю та здоров’ю», – зазначив депутат.

Окрім того, за словами Голуба, він не хоче «брати учать в імітації реформ».

«Коаліції по суті не існує. Голосувати синхронно з Опозиційним блоком, як це сталося під час спроб затвердити аудитора НАБУ, не в моїй природі», – написав він.

У фракції «Блок Петра Порошенка» заяву Владислава Голуба поки що не коментували.

Раніше 4 квітня голова Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив, що фракцію «Блок Петра Порошенка» в парламенті відтепер очолює народний депутат Артур Герасимов, який досі був представником президента у Верховній Раді.

Про те, що попередній голова президентської фракції Ігор Гринів йде з цієї посади, заявив його заступник Сергій Березенко 23 березня ввечері на телеканалі «24». Сам Гринів цю заяву не коментував. За словами Березенка, Гринів має намір сконцентруватися на роботі радника президента ‎України зі стратегічних питань.‎