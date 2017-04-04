У Авдіївці на Донеччині відновили електропостачання – Жебрівський

Голова військово-цивільної адміністрації Донеччини Павло Жебрівський повідомив про відновлення електропостачання у Авдіївці. Про це він написав у Facebook.

«Авдіївка знову з електрикою. Зранку ремонтна бригада відновила пошкоджену опору. Донецька фільтрувальна станція наразі до енергоживлення не підключена. У міських резервуарах запас води ще є. У помешкання воду подаємо за графіком», – зазначає Жебрівський.

Як повідомлялося раніше, 29 березня близько 19:00 Авдіївка Донецької області в черговий раз залишилося без електропостачання через обстріли. Кабель частково полагодили 31 березня, але одразу були виявлені інші пориви лінії на непідконтрольній Україні території.

Упродовж останніх місяців внаслідок обстрілів Авдіївка, розташована на північ від Донецька, кілька разів опинялася без тепло- та електропостачання через обстріли.