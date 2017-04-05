Росія: слідчі провели обшук в квартирі підозрюваного у вибуху в Петербурзі

Російська влада заявляє, що слідчі провели обшук в квартирі, де жив підозрюваний в нападі в метро в Санкт-Петербурзі, і опитали близько 40 свідків.

У своїй заяві Слідчий комітет Росії повідомив, що камера спостереження зафіксувала той момент, коли підозрюваний Акбарджон Джалілов вийшов з будівлі, тримаючи сумку і рюкзак.

У комітеті раніше заявили, що підозрюваним у нападі в петербурзькому метро є Акбарджон Джалілов.

Батьків Джалілова, які проживають в південному киргизькому місті Ош, було опитано киргизькою владою 4 квітня, а потім їх доставили в Санкт-Петербург. Мати підозрюваного повідомила журналістам в аеропорту Санкт-Петербурга: «Я не вірю, що він це зробив».

Вибух у вагоні петербурзького метро стався 3 квітня вдень між станціями «Сінна площа» і «Технологічний інститут». У результаті вибуху загинули 14 людей, 49 постраждали. Пізніше на станції «Площа повстання» виявили і знешкодили інший вибуховий пристрій.