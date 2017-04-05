В Україні вилучатимуть книжки з Росії та непідконтрольних територій, що продаються без дозволу – уряд

Кабінет міністрів затвердив порядок вилучення з обігу видавничої продукції, що ввозиться із Росії та непідконтрольної Україні території без відповідного дозволу, повідомляють на урядовому порталі.

Згідно із документом, згадану процедуру має проводити Державний комітет телебачення та радіомовлення, а на того, хто займається розповсюдженням в Україні книжок без дозволу, накладатиметься адміністративний штраф. Рішення щодо відмови у наданні такого дозволу можна буде оскаржити через суд.

«Нагадаємо, що з 1 січня відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту» видавнича продукція, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, може бути ввезена на митну територію України та розповсюджена на її території за умови наявності відповідного дозволу», – йдеться у повідомленні.

Раніше українські видавці заявляли про неготовність українського книжкового ринку до заборони, заявляючи, що по-перше, після цього кроку Україна втратить наукову літературу, а по-друге, видавництва, які лобіюють пропозицію, все одно заповнять ринок російською літературою. Просто її видаватимуть в Україні, а за право на передрук платитимуть Росії.

У січні 2015 року Верховна Рада визнала Росію країною-агресором.