Чумак: НАБУ розслідує можливі зловживання у схемі «Роттердам+»

Національне антикорупційне бюро почало провадження щодо зловживань службовим становищем під час формування ціни на вугілля за схемою «Роттердам+», повідомив у Facebook позафракційний депутат Віктор Чумак. За його словами, таку відповідь НАБУ надало на його запит.

У НАБУ та НКРЕ поки що це повідомлення не підтверджували і не коментували.

У березні 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, запровадила нову схему розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, за якою туди, зокрема, закладається вартість вугілля для ТЕС та його доставки в Україну із порту Роттердам у Нідерландах.