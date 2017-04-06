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06 Квітень 2017, Київ 14:07
Новини | Політика

Понад 7 мільйонів гривень виплатили депутатам з бюджету за роботу в березні – #Точно

7,3 мільйона гривень перерахувало управління справами Верховної Ради України народним депутатам за виконання повноважень у березні 2017 року. Така інформація міститься на порталі використання публічних коштів, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Зокрема, на одного депутата сплачено 17 425 гривень.

На початку року в січні депутатам виплатили аналогічну суму 7,3 мільйона гривень за здійснення депутатських повноважень.

У лютому спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив на відкритті шостої сесії парламенту восьмого скликання, що українці не довіряють депутатам, тому що ті не хочуть ходити на роботу.

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