Понад 7 мільйонів гривень виплатили депутатам з бюджету за роботу в березні – #Точно

7,3 мільйона гривень перерахувало управління справами Верховної Ради України народним депутатам за виконання повноважень у березні 2017 року. Така інформація міститься на порталі використання публічних коштів, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Зокрема, на одного депутата сплачено 17 425 гривень.

На початку року в січні депутатам виплатили аналогічну суму 7,3 мільйона гривень за здійснення депутатських повноважень.

У лютому спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив на відкритті шостої сесії парламенту восьмого скликання, що українці не довіряють депутатам, тому що ті не хочуть ходити на роботу.