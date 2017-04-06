В Ірані консервативний клірик оголосив, що змагатиметься за посаду президента

В Ірані консервативний клірик Ебрагім Раїсі оголосив, що має намір кандидувати на виборах президента країни 19 травня, повідомили засоби інформації.

Раїсі є головою наглядової ради одного з найбагатших підтримуваних державою доброчинних фондів Ірану, що керує однією з найбільших святинь Ірану, мечеттю Імама Рези в місті Машгаді.

Про рішення клірика повідомив його представник на зустрічі релігійних консерваторів у Тегерані. Він додав, що для участі у виборах Раїсі вже подав у відставку з посади члена органу нагляду за виборами.

Консерватори зібралися, щоб узгодити короткий перелік консервативних кандидатів на посаду президента, які протистояли б на виборах чинному президентові Хасанові Роугані, що має підтримку поміркованих і реформістських сил.

Помічники Роугані вже заявляли, що він змагатиметься за другий термін.

56-річний Раїсі раніше був прокурором, а також першим заступником голови судової гілки влади Ірану. Нині він також є членом Ради експертів – цей орган наглядає за діяльністю верховного керівника Ірану і в разі потреби обирає нового.

Потенційні кандидати на вибори президента Ірану мають подати документи на реєстрацію від 11 до 15 квітня. Пізніше кандидатури ще має затвердити чи відхилити Рада вартових Конституції – ще один специфічний орган у системі ісламської влади в Ірані, що перевіряє законопроекти й закони на відповідність Конституції, а також затверджує кандидатури на всі чільні посади, зокрема, президента, депутатів парламенту, міністрів тощо і наглядає за проведенням виборів.

У нинішній системі влади Ісламської Республіки Іран найвищим посадовцем країни, якого обирає зі своїх лав вузьке коло консервативного ісламського духовенства, є верховний керівник (рагбар), слово якого є вирішальним у встановленні курсу країни. Президент Ірану, що обирається на прямих виборах, виконує деякі з функцій, звичних для голови держави в інших країнах, і сам очолює уряд Ірану, у якому немає посади прем’єра, але його політичні повноваження відносно обмежені.