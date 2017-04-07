«Батьківщина»: почали процедуру підготовки до референдуму щодо заборони на продаж землі

У партії «Батьківщина» заявляють про початок процедури підготовки до проведення всеукраїнського референдуму щодо заборони на продаж сільськогосподарської землі.

Як повідомила голова партії Юлія Тимошенко, «Батьківщина» в жодному разі не підтримає продаж землі з молотка.

«Батьківщина» розгортає по всій країні систему створення ініціативних груп для проведення референдуму, збору трьох млн. підписів, а також планує об’єднатися з Асоціацією фермерів та аграріїв. Ми боротимемося за те, щоб земля не стала товаром», – сказала Тимошенко.

Відповідно до Конституції, всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менше трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області. Референдум призначається Верховною Радою або президентом України.

Нині в Україні діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, він діє до 2018 року. Водночас до 1 липня 2017 року Кабмін має розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення.

У Міжнародному валютному фонді заявляють, що ще цього року Україна може отримати від МВФ іще три транші позики на загальну суму близько 4,4 мільярда доларів, але наголошують, що це обумовлене виконанням реформ. Серед іншого, у МВФ наполягають на створенні ринку продажу сільськогосподарських земель.