Сепаратисти підтвердили місця перебування тільки 50 заручників зі 121 – Ірина Геращенко

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, що є також уповноваженою президента України з питань мирного врегулювання на Донбасі і представником України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, повідомила, що представники окремих районів Донецької та Луганської областей підтверджують місця перебування лише близько 50 заручників зі 121, заявленого українською стороною.

За її словами, українська сторона знає місця перебування 70 з цих заручників, серед яких і цивільні, і військові.

Як сказала Геращенко журналістам, сепаратисти вимагають передати їм близько 600 людей. Серед них, наголосила вона, є кілька десятків тих, хто не має ніякого стосунку до конфлікту на Донбасі, більше ніж 50 «злочинців, які скоїли надважкі злочини проти України і не потрапляють під амністію», і ще кілька сотень тих, хто не бажає переміщуватися на окуповані території.

Крім того, додала Ірина Геращенко, також вирішальною проблемою є відсутність політичної волі з боку Росії здійснити такий обмін.

Питання про звільнення заручників і незаконно утримуваних осіб є одним із визначних пунктів мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу, але досягти поступу в цьому не вдається – за словами представників Києва, через непоступливість і все нові вимоги представників донецьких і луганських сепаратистів: ті подають зі свого боку кількасотенні списки на звільнення, в яких частини людей не існує, частина не перебуває за ґратами в українських силовиків, частина затримана чи відбуває покарання з причин, що не стосуються конфлікту на частині Донбасу, а ще частина не бажає бути поверненою на окуповані частини Донбасу. Сепаратисти, зі свого боку, звинувачують у зривах домовленостей про обмін заручниками Київ, стверджуючи, що там не бажають виконувати їхні вимоги.