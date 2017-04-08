ДСНС: зону забруднення навколо Балаклії зменшено до 300 метрів

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про завершальний етап очищення від вибухонебезпечних предметів території Балаклії на Харківщині, де у ніч на 23 березня спалахнула пожежа і почали вибухати боєприпаси, а також дев’яти населених пунктів, які потрапили в зону надзвичайної ситуації.

«У ході очищення піротехнічними підрозділами ДСНС територій навколо Балаклії від вибухонебезпечних предметів 10-кілометрову зону забруднення зменшено до 300 метрів», – йдеться у повідомленні ДСНС.

У Балаклії та прилеглих населених пунктах відновлено електропостачання, триває робота з відновлення газопостачання.

На місці продовжує працювати штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Як головну версію пожежі й вибухів у Балаклії розглядають диверсію, хоча не виключають і версії службового недбальства. Міністр оборони Степан Полторак нагадав, що на цих складах у Балаклії у грудні 2015 року вже була пожежа. Тоді диверсанти використовували запалювальні снаряди з напалмом і закидали їх на територію арсеналу за допомогою дронів.

За даними Харківської облдержадміністрації, у Балаклії зафіксовано пошкодження понад 250 будівель.