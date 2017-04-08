Президент України затвердив програму співпраці України з НАТО на 2017 рік

Президент України Петро Порошенко підписав указ «Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2017 рік». Про це інформує прес-служба глави держави.

«Програма включає заходи з проведення реформ в усіх важливих сферах функціонування держави: від сектору безпеки і оборони до ключових соціально-політичних та правових реформ, боротьби з корупцією та децентралізації. Метою цих перетворень є наближення України до стандартів НАТО», – повідомляють у прес-службі.

Програма передбачає подальший розвиток політичного діалогу України з НАТО та нарощування практичної співпраці з Альянсом із залученням експертних, фінансових, матеріально-технічних та інших можливостей НАТО та держав-членів альянсу задля посилення обороноздатності України та можливостей протидіяти російській агресії.

«Програма також спрямована на виконання рішень, прийнятих за результатами засідання Комісії Україна – НАТО на рівні глав держав та урядів 9 липня 2016 року у Варшаві. Зокрема, посилення підтримки нашої країни шляхом реалізації Комплексного пакету допомоги НАТО для України, у тому числі проектів у рамках відповідних трастових фондів НАТО», – йдеться у повідомленні на сайті президента.

Координацію роботи з виконання програми покладено на Кабінет міністрів України.

З повним текстом програми можна ознайомитися на сайті президента.