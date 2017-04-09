Президент Єгипту оголосив про намір ввести надзвичайний стан на 3 місяці після терактів у церквах

Президент Єгипту Абдель-Фаттах ас-Сісі оголосив, що в країні упродовж трьох місяців буде запроваджено надзвичайний стан після того, як десятки людей загинули в неділю через теракти в двох церквах.

Про заходи, які, як очікується, будуть підтримані парламентом, Сісі оголосив після засідання Ради національної оборони 9 квітня.

Раніше президент Єгипту доручив, щоб військові підрозділи допомогли поліції в охороні «життєво важливих об’єктів у всіх провінціях».

За даними єгипетської влади, через теракти у двох коптських храмах в містах Танта і Александрія у Вербну неділю загинули щонайменше 44 людини і поранень зазнали понад 100.

Відповідальність за теракти взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава», заявивши, що вони були здійснені двома бойовиками-смертниками. Ісламісти також попередили, що і в майбутньому планують такі напади.

Влада Єгипту оголосила в країні триденну жалобу.

Християни у Єгипті складають близько 10 відсотків населення, вони неодноразово ставали жертвами атак ісламських екстремістів.

Після сьогоднішнього нападу Папа Римський Франциск, який має відвідати Єгипет наприкінці квітня, сказав: «Нехай Господь наверне серця тих, які сіють терор, насильство й смерть».

Великий шейх Ахмед аль-Тайеб, голова університету «Аль-Азхара» (головного місця навчання сунітського ісламу), назвав напади у Єгипті «огидним терористичним вибухом, спрямованим проти життя невинних».

Атаки також засудила Рада безпеки ООН, а генсекретар організації Антоніу Ґутерріш висловив сподівання, що винні будуть притягнуті до відповідальності.

Державний департамент США назвав напади «варварськими» і заявив, що Сполучені Штати «продовжуватимуть підтримувати безпеку і стабільність Єгипту в зусиллях із боротьби з тероризмом».