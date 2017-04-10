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10 Квітень 2017, Київ 21:54
Відео

У Єгипті відбулася церемонія поховання жертв терактів у християнських церквах (відео)

У Єгипті відбулася церемонія поховання жертв терактів у християнських церквах (відео)
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Тисячі людей взяли участь у церемонії поховання жертв теракту у місті Александрія, в Єгипті. Напади сталися у двох християнських коптських церквах у містах Александрії та Танту під час богослужінь на Вербну неділю. Президент Єгипту оголосив, що в країні упродовж трьох місяців буде запроваджено надзвичайний стан. За даними єгипетської влади, через теракти загинули щонайменше 44 людини і поранень зазнали понад 100. Влада Єгипту оголосила в країні триденну жалобу. Відповідальність за теракти взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава». Християни у Єгипті складають близько 10 відсотків населення, вони неодноразово ставали жертвами атак ісламських екстремістів. (Відео Reuters)

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