В Одесі поліція затримала 11 людей в річницю визволення міста від нацистів

Поліція затримала 11 людей поблизу Алеї слави біля пам’ятника Невідомому матросу в Одесі, де 10 квітня відзначають 73-тю річницю звільнення від нацистів. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, проукраїнських активістів поліцейські затримали після штовханини з ними.

Затриманню передували словесні перепалки між проросійськи і проукраїнськи налаштованими активістами.

Як заявив керівник Управління превентивної діяльності управління поліції в Одеській області Іван Іщенко, активістів затримали за непокору правоохоронцям. За його словами, у затриманих вилучили газовий балончик. Точного числа затриманих він не підтвердив.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на даний час люди продовжують нести квіти до пам’ятника, периметр довкола якого очепила поліція.

В Одесі, яка 10 квітня відзначає 73-тю річницю звільнення від нацистів, посилені заходи безпеки, всього до забезпечення правопорядку залучено 1200 правоохоронців. Це в тому числі представники Національної гвардії та Державної прикордонної служби з інших регіонів України, повідомив начальник поліції Одещини Дмитро Головін, який обіймає посаду з листопада 2016 року.

Він попередив про «негайну та жорстку» реакцію правоохоронців на будь-які спроби дестабілізації ситуації, на появу радянської символіки під час пам’ятних заходів.

Минулого року в день визволення Одеси через «георгіївську стрічку» на Алеї Слави біля пам’ятника Невідомому матросу сталася сутичка між представниками так званого «Антимайдану» та проукраїнськими активістами.

29 березня начальник Департаменту захисту національної державності та боротьби з тероризмом Служби безпеки України Віктор Кононенко оцінив як «достатньо високий» нинішній рівень терористичної загрози в Одеській області. Він пов’язав це з наближенням третьої річниці подій 2 травня в Одесі, коли під час масових заворушень і пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі 48 людей загинули, а близько 200 були поранені. «Терористичні прояви – один зі способів розхитати ситуацію (всередині країни – ред.)», — додав Віктор Кононенко.