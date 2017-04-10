ВАСУ відклав розгляд позову Шокіна на 20 квітня

Вищий адміністративний суд України переніс на 20 квітня розгляд позову колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна щодо поновлення його на посаді. Таке рішення колегія суддів ухвалила 10 квітня через відсутність на судовому засіданні Шокіна і його представників.

Наступне засідання відбудеться 20 квітня о 15:00.

Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін просить Вищий адміністративний суд визнати незаконними й скасувати рішення щодо його звільнення і поновити його на посаді генпрокурора.

Відповідачами у справі вказані президент Петро Порошенко і Верховна Рада України.

У березні 2016 року Верховна Рада схвалила звільнення Шокіна, 3 квітня президент Порошенко звільнив його з посади генпрокурора.

Відповідно до чинного законодавства, генеральний прокурор призначається на посаду і звільняється з посади за згодою Верховної Ради президентом України.