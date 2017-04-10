Президент Ірану застерігає США від подальших дій у Сирії

Президент Ірану Хассан Роугані застерігає США від подальших воєнних дій проти режиму президента Сирії Башара аль-Асада, наголошуючи, що це можу бути «надзвичайно небезпечно» для регіону.

Про це Роугані заявив 10 квітня на прес-конференції, яка транслювалася на державному телебаченні.

Хассан Роугані, чия країна упродовж шести років громадянської війни у Сирії підтримує режим Башара аль-Асада, вчергове засудив удари США по сирійській військовій базі, закликавши до проведення міжнародного розслідування цього факту.

«Певний хімічний газ був розпилений у Хан-Шейхуні, низка людей загинули і постраждали. Звідки цей газ взявся? Як це сталося?», – зазначив президент Ірану.

Уночі 7 квітня військові США атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром сирійських урядових військ на заході Сирії. Такою була відповідь на хімічну атаку в місті Хан-Шейхун 4 квітня, в якій Захід звинувачує режим Асада. Союзники Вашингтона у НАТО і в регіоні висловили підтримку діям США у Сирії. Росія назвала ці дії актом агресії.