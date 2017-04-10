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10 Квітень 2017, Київ 18:51
Новини | Політика

Посол Великої Британії шкодує через відставку Гонтаревої

Валерія Гонтарева 10 квітня оголосила, що йде у відставку

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф заявляє, що шкодує через відставку голови Національного банку Валерії Гонтаревої.

«Сумно бачити відставку голови НБУ Гонтаревої – трансформаційного й мужнього лідера, яка здійснила справжню реформу в банківському секторі», – написала посол у Twitter.

Раніше в посольстві США заявили, що «бачення та справжня сила волі Гонтаревої змінили банківську систему України», а також наголосили, що тепер важливо призначити незалежного професіонала на посаду голови Нацбанку України.

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева повідомила, що 10 квітня подала президентові України заяву про намір піти у відставку за власним бажанням з 10 травня.

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