Посол Великої Британії шкодує через відставку Гонтаревої

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф заявляє, що шкодує через відставку голови Національного банку Валерії Гонтаревої.

«Сумно бачити відставку голови НБУ Гонтаревої – трансформаційного й мужнього лідера, яка здійснила справжню реформу в банківському секторі», – написала посол у Twitter.

Раніше в посольстві США заявили, що «бачення та справжня сила волі Гонтаревої змінили банківську систему України», а також наголосили, що тепер важливо призначити незалежного професіонала на посаду голови Нацбанку України.

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева повідомила, що 10 квітня подала президентові України заяву про намір піти у відставку за власним бажанням з 10 травня.