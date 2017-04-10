Гонтарева оголосила, що йде у відставку з 10 травня

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева підтверджує, що подала заяву про відставку президентові України.

За її словами, у відставку за власним бажанням вона йде з 10 травня.

«Звичайно, якщо Верховна Рада проголосує за це рішення раніше за цей термін, то я піду з цієї посади раніше раніше», – сказала Гонтарева 10 квітня в Києві, додавши, що готова у будь-який час доповісти в парламенті про результати своєї роботи на посаді голови НБУ.

Інших змін у складі правління НБУ найближчим часом не буде, додала Гонтарева.

Раніше про рішення Гонтаревої подати у відставку повідомили новинні агенції.

Чутки про відставку голови НБУ з’явилися ще в лютому. Тоді у Національному банку України вказали, що регулятор «традиційно за місяць повідомляє про майбутні зміни у складі правління». «Такого повідомлення не було, а отже – інформація не відповідає дійсності», – мовилося у повідомленні прес-служби відомства.

Гонтарєва очолює НБУ з 2014 року. Під її керівництвом відбулося значне зменшення кількості банків у фінансовій системі України, оскільки регулятор збільшив вимоги до статутного капіталу та інших показників діяльності фінансових установ. Також Гонтарєва причетна до встановлення гнучкого обмінного курсу гривні, що дозволяє не витрачати валютні ресурси в разі зростання попиту на долар США чи інші провідні валюти.