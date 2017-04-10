Джонсон: у G7 обговорять санкцій щодо сирійських і російських військових

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявляє, що голови МЗС «Групи семи» (G7) обговорять можливість запровадження санкцій щодо сирійських і російських військових чиновників через ймовірну хімічну атаку у Сирії.

Про це Джонсон заявив 10 квітня в італійському місті Лукка, перед дводенними переговорами представників G7.

Очікують, що міністри «Групи семи» шукатимуть єдиного підходу щодо конфлікту у Сирії, зокрема щодо тиску на Росію задля стримування сирійського президента Башара аль-Асада.

До G7 входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Італія, Франція і Канада.

Під час ймовірної хімічної атаки 4 квітня у підконтрольному сирійський повстанцям містечку Хан-Шейхун загинули понад 80 людей.

Уночі 7 квітня військові США атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром сирійських урядових військ на заході Сирії. Такою була відповідь на атаку в місті Хан-Шейхун, у якій Захід звинувачує режим Асада. Союзники Вашингтона у НАТО і в регіоні висловили підтримку діям США у Сирії. Росія назвала ці дії актом агресії.