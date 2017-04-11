Міністрам G7 не вдалося домовитися про нові санкції проти Росії – МЗС Франції

Міністри закордонних справ країн «Групи семи» на зустрічі в італійському місті Лукка 11 квітня не змогли досягти консенсусу щодо розширення санкцій проти Росії і Сирії, повідомив голова МЗС Франції Жан-Марк Еро.

При цьому він наголосив, що для Росії настав час припинити «лицемірство» в підтримці президента Сирії Башара Асада.

«Ми кажемо росіянам: хапайтеся за цю можливість дистанціювати себе від жахів режиму Башара Асада і і зрештою продемонструйте щиро, що хочете миру», – сказав Еро.

Міністр закордонних справ Італії Анджеліно Альфано, який головував на зустрічі, заявив, що міністри погодилися, що військового вирішення конфлікту в Сирії бути не може, а Росія повинна «в міру можливості» брати участь в миротворчих зусиллях.

«Ми не вважаємо, що військове рішення є правильним», – сказав Альфано.

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель заявив, що Росія й Іран мають бути залучені до мирного процесу в Сирії.

«Не всім це може сподобатися, але без Москви і без Тегерана не буде ніякого рішення для Сирії», – сказав він.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон, який після зустрічі G7 в Італії їде до Москви, заявив, що Асаду не можна дозволити ще раз застосувати хімічну зброю.

За його словами, пріоритетом в Сирії й Іраку для всіх країн залишається боротьба з екстремістами угруповання «Ісламська держава».

Водночас Тіллерсон заявив, що об’єднання Росії в регіоні з Асадом, Іраном і ліванською «Хізболлою» не служить інтересам Росії, і що Москва має приєднатися до США й інших держав.

Велика Британія і Канада виступили за посилення санкцій проти Росії в разі, якщо Кремль продовжить надавати підтримку урядові президента Сирії Башара Асада.

Дипломатичний тиск на Росію зріс від 4 квітня, коли внаслідок хімічної атаки в утримуваному повстанцями сирійському місті Хан-Шейхун загинули понад 80 людей. Захід звинуватив у нападі сирійські урядові сили, підтримку яким надає Росія.

Москва і Дамаск наполягають, що сили Асада обстріляли склад повстанців, де зберігалися боєприпаси з отруйним газом. США й інші країни Заходу це заперечують.

Уночі 7 квітня військові США атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром сирійських урядових військ на заході Сирії. Такою була відповідь на атаку в місті Хан-Шейхун, у якій Захід звинувачує режим Асада. Союзники Вашингтона у НАТО і в регіоні висловили підтримку діям США у Сирії. Росія назвала ці дії актом агресії.