Київ не має карати угорців України за подвійне громадянство – глава МЗС Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що для Будапешта було би «неприйнятним» покарання угорців України за подвійне громадянство.

Він висловив сподівання, що Києву та Будапешту вдасться досягнути двосторонньої угоди, яка не завдасть шкоди угорцям України.

Про це він сказав на спільній прес-конференції у Києві з главами зовнішньополітичних відомств України, Словаччини і Чехії.

«Подвійне громадянство – це європейський феномен. Не потрібно карати нікого лише за те, що людина є громадянином країни Євросоюзу та країни, яка не є членом ЄС. Для Угорщини це було би неприйнятним, якби угорців карали за те, що вони є угорськими громадянами і водночас – добропорядними громадянами України», – сказав Сійярто.

Він висловив сподівання, що Києву та Будапешту вдасться досягнути двосторонньої угоди, яка не завдасть шкоди угорцям, що живуть в Україні.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевнив, що не йдеться про те, щоб когось карати, однак основи набуття громадянства чітко визначені в українській Конституції.

«Мати на ключових посадах людей, у яких є два, чи три, чи скільки паспортів, беручи до уваги нашу ситуацію – а ми, по суті, у стані війни з Росією, є російська агресія, – це принципово неприйнятно. І це також буде моєю особистою і політичною позицією, щоб знайти вихід із цієї ситуації», – сказав Клімкін, наголосивши, що питання подвійного громадянства є принциповим.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком 30 березня запропонував укласти двосторонню угоду про подвійне громадянство для етнічних угорців в Україні.

Міністри закордонних справ трьох країн із Вишеградської четвірки відвідують Україну, щоб ознайомитися із ситуацією на Донбасі та обговорити подальшу практичну допомогу Україні, а також подальшу співпрацю у форматі В4+ Україна (Вишеградська четвірка плюс Україна).

У березні президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект, відповідно до якого громадянин, який добровільно набув громадянства іншої держави, вважається таким, що надав згоду на припинення громадянства України. Водночас профільний комітет Ради рекомендував цей законопроект до повторного першого читання та виступив проти автоматичного позбавлення громадянства України.