Держсекретар США висловив сумнів щодо України як риторичний прийом – Держдепартамент

У Державному департаменті США назвали «риторичним прийомом» слова державного секретаря Рекса Тіллерсона, який раніше у вівторок поставив під сумнів, чому американців має турбувати конфлікт в Україні.

Саме цими двома словами відповів на запитання про слова держсекретаря речник Держдепартаменту Роберт Гаммонд, повідомило агентство «Блумберґ».

Агентство нагадало, що Тіллерсон дійсно останнім часом відверто давав знати, що США і Європа не повинні знімати санкцій, накладених щодо Росії через її вторгнення до України і анексію Криму. Він наголошував, що причини, через які запровадили ці санкції, – втручання Росії на сході України і окупація Криму, – далі існують.

Раніше у вівторок міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро повідомив, що під час зустрічі голів зовнішньополітичних відомств країн «Групи семи» того дня Рекс Тіллерсон в якийсь момент сказав: «Який інтерес для американських платників податків цікавитися Україною, крім великих принципів? Чи не Європа мала б узяти на себе цю відповідальність?».

«Я відповів цілком ясно, що Європа вже взяла цю відповідальність. Вона погодилася на санкції, і ці санкції й далі чинні, бо Європа не приймає можливості змінювати кордони, встановлені після Другої світової війни, не приймає того, щоб одна держава могла дозволяти собі анексувати шматок іншої держави, бо буде скринька Пандори, якщо ми дозволимо це і заплющимо на це очі», – сказав Еро журналістам після завершення зустрічі про свою відповідь Тіллерсонові.

Як додав французький міністр, він також заявив американському держсекретареві, що саме в інтересах платників податків у США, щоб Європа була безпечною і політично й економічно сильною, а не слабкою, розколеною і безвольною.

Голови зовнішньополітичних відомств країн «Групи семи» за результатами зустрічі в місті Луцці в Італії ухвалили раніше у вівторок підсумкову заяву, в якій, зокрема, повторили визнання незалежності, територіальної цілісності й суверенітету України, засудили незаконну анексію Криму Росією і підтвердили політику її невизнання і санкцій проти причетних, а також відданість виконанню мінських домовленостей про врегулювання конфлікту на сході України. Вони заявили, що особливо очікують від Росії виконання її зобов’язань і вчинення впливу на сепаратистів, щоб домогтися й від них виконання зобов’язань.

Учасники зустрічі наголосили, що поведінка Росії несумісна з міжнародним порядком, заснованим на правилах, і тому країни «Групи семи» залишаються єдині у застосуванні широкого кола зовнішньополітичних інструментів, включно з санкціями, з метою переконати Росію повернутися на шлях спільної поваги до цих цінностей. «Ми повторюємо заклик до всіх сторін виконати їхні зобов’язання за мінськими домовленостями, включно з виведенням іноземних збройних формувань і озброєнь із території України, поверненням Україні контролю за її боком міжнародного кордону і безпечним доступом і наданням гуманітарної допомоги нужденним. Ми нагадуємо, що тривалість санкцій ясно пов’язана з повним виконанням Росією її зобов’язань за мінськими домовленостями і її повагою до суверенітету України», – мовилося в підсумковому комюніке зустрічі.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон відразу після закінчення зустрічі вирушив із Італії до Росії з першим на цій посаді візитом, прибув до Москви і в середу має зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, у першу чергу з метою особисто донести до нього позицію Заходу і значної частини арабського світу щодо підтримки Москвою влади Башара аль-Асада в Сирії. Напередодні візиту у Вашингтоні повідомляли, що сторони, крім Сирії, обговорять і деякі інші теми, серед яких буде і становище в Україні.

Перед прибуттям Рекса Тіллерсона до Росії з ним мав телефонну розмову президент України Петро Порошенко, і, як повідомили на Банковій, держсекретар пообіцяв, що Вашингтон не допустить ніяких пакетних домовленостей щодо вирішення ситуації в Україні і Сирії.