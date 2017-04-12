МВС Туреччини: вибух у Діябакирі був терактом

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сюлейман Сойлу заявляє, що вибух біля будівлі поліції на південному сході Туреччини, в місті Діярбакир був терактом.

В інтерв’ю мовнику Haberturk 12 квітня міністр заявив, що напад був скоєний через тунель, проритий під будівлею.

За даними медиків, внаслідок вибуху, що стався 11 квітня, загинули три людини.

Напередодні Сойлу заявив, що вибух стався через нещасний випадок під час ремонтних робіт у відділенні, де ремонтували бронетехніку.

На південному сході Туреччини проживає більшість турецьких курдів.

Вибух стався напередодні призначеного на 16 квітня референдуму щодо поправок до конституції, які мають перетворити Туреччину із парламентської на президентську республіку і розширити повноваження президента Реджепа Тайїпа Ердогана.