У Мінську підтримали ідею створення групи експертів з питань екології – Сайдік

Тристороння контактна група домовилася про створення спеціальної міжнародної групи експертів, які вивчатимуть екологічні ризики у зв’язку з підтопленням вугільних шахт на Донбасі, повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік.

«Ми обговорювали питання постачання води, електрики, газу та платежів за ці послуги. Належну увагу було приділено також екологічним ризикам з огляду на підтоплення вугільних шахт. Було підтримано ідею створення міжнародної групи експертів», – сказав Сайдік за підсумками переговорів в Мінську.

Також перший заступник голови Верховної Ради України, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook повідомила, що українська сторона запропонувала провести спільне засідання економічної і гуманітарної групи задля вирішення низки питань, зокрема, щодо необхідності проведення ремонтних та очищувальних робіт для нормального функціонування екологічно важливих об’єктів поблизу лінії зіткнення та на окупованій території Донбасу.

У жовтні минулого року міністр екології і природних ресурсів Остап Семерак в ефірі програми Радіо Свобода «Деталі» заявив, що Україна підраховує екологічну шкоду, завдану на Донбасі й у Криму бойовиками і Росією. Він не виключає, що зібрана інформація може бути підставою для позову проти Росії до міжнародних судових інстанцій.

У березні 2016 року Тристороння контактна група у Мінську обговорювала можливість допуску на непідконтрольну Україні частину Донбасу іноземних екологів під егідою ОБСЄ. Проте цей крок так і не погодили.

Через збройний конфлікт на частині Донбасу, який розпочався в квітні 2014 року і триває досі, є побоювання, що розташовані неподалік лінії розмежування промислові об’єкти ризикують потрапити під обстріли.Крім того, унаслідок розриву снарядіввідбувається забруднення ґрунту.