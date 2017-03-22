Более 7 тысяч ламп дневного света неизвестные выбросили и разбили в посадках под Константиновкой. Экологи говорят, что из-за этого в местные водоемы попадет ртуть, которая отравит всю рыбу и, возможно, людей. Полицейские ищут виновника, но пока безрезультатно.

В посадке около прифронтовой Константиновки экологи обнаружили гору использованных ламп дневного света. Часть из них разбита, а, значит, пары ртути уже просочились в почву и местный пруд «Шанхай», говорят защитники природы. Общественники утверждают, что это может стать причиной отравления не только рыбы, но и людей.

Это все накапливается, и потом попадает в человеческий организм. Это крайне токсичный яд

«Срочно надо оповестить всем рыбакам пруда «Шанхай», потому что при попадании в воду образуется еще вещество страшнее. Это метилртуть. И это все в рыбе, это все в микроорганизмах, в лягушках. Это все накапливается, и потом попадает в человеческий организм. Это крайне токсичный яд», – говорит активист Владимир Березин.

Раньше предприятия, которые используют так называемые, «лампы дневного света», платили дополнительные пошлины на их утилизацию. Обеззараживали опасные приспособления в поселке Никитовка, что под Горловкой. Однако с началом боевых действий вывозить лампы туда перестали.

Ртутные лампы – это отходы первой категории опасности

«Ртутные лампы – это отходы первой категории опасности. Вот раньше – до войны, можно сказать, возили на Никитовский ртутный комбинат сдавать. Предприятия, которые имеют такие лампы, их собирают, потом за утилизацию платят деньги. О данном факте я думаю так, что предприятие денег платить не хочет за утилизацию и вывезло сюда», – говорит начальник отдела Государственной экологической инспекции в Донецкой области Александр Филоненко.

В местной полиции не спешат возбуждать уголовных дел. Говорят ,что надо еще разобраться, действительно ли эти лампы столь вредны, как их описывают экологи и активисты. Да и как установить, чьих рук это опасное дело, тоже пока не знают.

«Неизвестная машина приехала и выбросила. То есть, кто это был, никто не видел. Машину видели, что приезжала, хотели узнать какие-либо номера, чтобы найти какие-то концы, но никто ничего не видел», – рассказывает пресс-офицер Константиновского отделения полиции Хатия Арабули.

Активисты говорят, что представители службы по чрезвычайным ситуациям не спешат заниматься эвакуацией опасной находки. Между тем, в каждой из этих 7 тысяч выброшенных в лесопосадке ламп находится до 400 миллиграммов ртути.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)