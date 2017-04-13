Бойовики стріляли в напрямку контрольного поста «Мар’їнка» – ДПСУ

Державна прикордонна служба України повідомляє, що підтримувані Росією бойовики пізно ввечері 12 квітня обстріляли дорожній коридор Донецьк – Курахове.

«Вогонь російські найманці відкрили о 21:25 із гранатомета та міномета в напрямку контрольного посту «Мар’їнка». Обстріл вівся з боку тимчасово непідконтрольного населеного пункту Олександрівка», – ідеться в повідомленні ДПСУ.

Постраждалих серед цивільних громадян та персоналу Держприкордонслужби немає, прикордонники у відповідь вогонь не відкривали, інформує прес-служба відомства.

Як зранку 13 квітня повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі, за минулу добу підтримувані Росією бойовики здійснили 61 обстріл.

Натомість в угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та півдня контрольованої бойовиками території.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну. На черговому засіданні в Мінську 12 квітня сторони заявили про повне припинення вогню з 10:00 13 квітня.