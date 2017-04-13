Україна вимагатиме посилення тиску на Росію через репресії в Криму – Беца

Міністерство закордонних справ України буде звертатися до міжнародного співтовариства з проханням посилити тиск на Росію через обшуки в Криму. Про це 13 квітня у коментарі проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» заявила речниця українського МЗС Мар’яна Беца.

За її словами, «систематичні, масштабні обмеження кримських татар і етнічних українців говорять про те, що Росія продовжує використовувати цих людей у своїй політичній грі і політичних цілях».

«Ми категорично засуджуємо такі дії і будемо звертатися до всіх наших партнерів для того, щоб посилити тиск на Росію. Бо тільки консолідованим тиском і міжнародною ізоляцією можна досягти певних результатів», – заявила Беца.

Вона додала, що та ситуація, яка склалася в Криму, «ще раз говорить про те, що Росія цинічно і зухвало ігнорує всі норми міжнародного права, зокрема останню резолюцію Генеральної асамблеї ООН. Ця резолюція зобов'язала Росію як державу-окупанта дотримуватися норм міжнародного права і дотримуватися права людини на окупованому півострові. Але Росія в черговий раз ігнорує будь-які свої зобов’язання».

У Бахчисараї вранці 13 квітня російські силовики провели обшуки в будинках мусульман – Ризи Муждабаєва і Сейдамета Мустафаєва. Очевидці повідомляли про застосування сили з боку силовиків і звуки пострілів. Адвокат Джеміль Темиш повідомив, що на затриманих кримських мусульман склали адмінпротоколи, їх везуть до суду.

Російські силовики назвали обшуки і затримання «плановими заходами».

6 квітня співробітники ОМОН оточили центральний ринок Сімферополя. Тоді російські силовики затримали близько 80 людей «неслов’янської зовнішності». В управлінні російської поліції по Криму назвали затримання на ринку Сімферополя «плановими робочими заходами».

Після анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, кримських активістів, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір». Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість у зв’язку з переслідуваннями громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск на них. Також МЗС закликало міжнародне співтовариство застосувати всі можливі види правового і політичного тиску на Росію, щоб вона припинила порушувати права людини і свободу слова, а також звільнила всіх українських політв’язнів і заручників.