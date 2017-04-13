Російські силовики назвали «плановими заходами» затримання у Криму

У підконтрольному Кремлю управлінні Міністерства внутрішніх справ Росії в анексованому Криму заявляють, що проводять «планові заходи» із затримання учасників забороненої в Росії організації. Про це прес-служба відомства повідомила після обшуків і затримань, які пройшли вранці 13 квітня в Бахчисараї.

«Вилучається література екстремістської спрямованості», – йдеться в повідомленні.

Про яку саме організацію йдеться, в повідомленні не уточнюється, але раніше в Криму проводилися затримання підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

У Бахчисараї вранці 13 квітня російські силовики провели обшуки в будинках мусульман – Ризи Муждабаєва і Сейдамета Мустафаєва. Очевидці повідомляли про застосування сили з боку силовиків і звуки пострілів.

Адвокат Джеміль Темиш повідомив, що на затриманих кримських мусульман склали адмінпротоколи, їх везуть до суду.

6 квітня співробітники ОМОНу оточили центральний ринок Сімферополя. Тоді російські силовики затримали близько 80 людей «неслов’янської зовнішності». В управлінні російської поліції по Криму назвали затримання на ринку Сімферополя «плановими робочими заходами».

Після анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, кримських активістів, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір». Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість у зв’язку з переслідуваннями громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск на них. Також МЗС закликало міжнародне співтовариство застосувати всі можливі види правового і політичного тиску на Росію, щоб вона припинила порушувати права людини і свободу слова, а також звільнила всіх українських політв’язнів і заручників.