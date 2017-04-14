Узбекистан заявляє, що попереджав ЄС про стокгольмського нападника

Узбекистан заявляє, що його сили безпеки передавали Заходу інформацію про Рахмата Акілова, якого звинувачують у нападі у центрі Стокгольма минулого тижня, ще до атаки.

39-річний виходець з Узбекистану перебуває під вартою за підозрою в наїзді вантажівкою на людей у центрі столиці Швеції, внаслідок чого загинули чотири людини.

Міністр закордонних справ Узбекистану Абдулазіз Камілов заявив, що Акілов виїхав з Узбекистану на заробітки до Швеції, після чого на батьківщині його звинуватили в релігійному екстремізмі. Акілова звинуватили в міжнародний розшук. Спецслужби вважали, що він потрапив під вплив таджицької організації екстремістського угруповання «Ісламська держава».

7 квітня вантажівка в’їхала в натовп на головній пішохідній вулиці Стокгольма. Жертвами теракту стали четверо людей, ще 15 були поранені. У справі про напад затримали двох підозрюваних, виходець з Узбекистану Акілов, за даними слідства, перебував за кермом вантажівки. 11 квітня він, за словами адвоката, визнав провину в скоєнні нападу.

За даними узбецьких слідчих, у 2015 році Акілов намагався виїхати до Сирії, щоб воювати на боці ісламістів. Його затримали на турецько-сирійському кордоні і депортували до Швеції в зв’язку з тим, що у нього там був статус біженця.