Афганістан і США підтвердили застосування потужної бомби проти екстремістів у координації з урядами обох країн

Афганістан і США повідомили, що американські військові застосували свою найпотужнішу неядерну бомбу проти угруповання «Ісламська держава» на афганській території в четвер у координації з урядами обох країн.

Як заявили в апараті президента Афганістану, цей скоординований удар мав на меті підтримати зусилля Національних сил безпеки Афганістану і сил США в цій країні, що здійснюють операцію проти бойовиків у тому регіоні на сході Афганістану, в районі Ачин провінції Нанґаргар.

Як сказав Радіо Вільний Афганістан, афганській службі Радіо Свобода, речник президента Ашрафа Гані, рішення застосувати бомбу в тій місцевості по системі підземних споруд екстремістів було ухвалене після того, як численні повітряні удари Військово-повітряних сил Афганістану і авіації країн-учасниць місії НАТО Resolute Support не змогли знищити ці схованки.

Мережа цих споруд, сполучених тунелями, мала у своєму складі регіональний командний пункт угруповання «Ісламська держава» і склади озброєнь, збудовані в деяких випадках на глибинах до 300 метрів, повідомив речник Давахан Мінапал.

Тому, сказав він, остаточне рішення здійснити цей удар було ухвалене після консультацій із урядом Афганістану і у присутності військового керівництва і цивільних урядовців країни, які в четвер прибули до провінції Нанґаргар.

При цьому, наголосив речник, це остаточне рішення ухвалили після того, як переконалися, що цивільного населення в місці удару немає.

Керівник виконавчої влади Афганістану Абдулла Абдулла так само заявив, що удар здійснили в координації з урядом і що було вжито всіх заходів, щоб уникнути шкоди для цивільних.

Чільний командувач військ США і місії НАТО Resolute Support в Афганістані генерал Джон Ніколсон, зі свого боку, сказав, що рішення застосувати бомбу по цілі угруповання «Ісламська держава» було ухвалене з участю посадовців у Вашингтоні.

Як сказав він журналістам у Кабулі, рішення про цей удар було суто тактичним – «це була правильна зброя проти тієї цілі», додав він.

«Для терористів в Афганістані не буде жодного безпечного місця», – заявив генерал.

За його словами, війська США перебувають на місці удару і наразі не побачили ніяких свідчень про можливі жертви серед цивільного населення, про такі ймовірні жертви також не було ніяких повідомлень.

Речник Міністерства оборони Афганістану Давлат Вазірі заявив про знищення 36 бійців угруповання «Ісламська держава» внаслідок потужного вибуху, але ці дані ще не підтверджені. Він також заявив, що жодна цивільна особа не потерпіла.

Засоби інформації повідомляють, що серед ліквідованих бойовиків був і відомий чільний командир угруповання Сіддік Яр.

Натомість колишній президент Афганістану Хамід Карзай засудив застосування потужної американської бомби в його країні, заявивши, що це «не війна з тероризмом, а нелюдське й щонайжорстокіше зловживання нашою країною як полігоном для випробувань нових небезпечних озброєнь».

Президент США Дональд Трамп, зі свого боку, заявив, що використання бомби стало «ще однією дуже-дуже успішною операцією».

Військові США ввечері в четвер повідомили, що їхні сили в Афганістані застосували проти екстремістського угруповання «Ісламська держава» свою найпотужнішу неядерну бомбу GBU-43/B MOAB. Її скинули ввечері за місцевим часом на систему підземних тунелів і печер екстремістів у районі Ачин у провінції Нанґаргар на сході Афганістану, неподалік кордону з Пакистаном.

Як повідомив речник Пентагону Адам Стамп, це перше в історії бойове застосування цієї бомби.

Речник Білого дому Шон Спайсер, зі свого боку, повідомив, що ця бомба високоточна, і США вжили заходів, щоб її використання не спричинило цивільних жертв і побічної шкоди.

Вона була створена для застосування в Іракській війні 2003–2011 років і вперше випробувана 2003 року, але досі так і не застосована в бойових діях. Вона містить близько 10 тонн вибухівки. Скорочення в її назві MOAB напівжартома розшифровують англійською як «Мати всіх бомб».