США направили авіаносець в бік Корейського півострова, Північна Корея застерігає США від «військової істерії» і відзначає 150-й день народження свого засновника з демонстрацією сили.

У Пхеньяні 15 квітня нинішній керівник країни Кім Чен Ин керував військовим парадом з маршируванням військових, демонстрацією танків і систем залпового вогню, а також, як виглядало, нової міжконтинентальної балістичної ракети.

Офіційне інформаційне агентство ЦТАК повідомило, що «серйозна військова істерія» адміністрації американського президента Дональда Трампа досягла «небезпечної фази, яка більше не може бути проігнорованою».

Тим часом, адміністрація Трампа попередила, що політика США «стратегічного терпіння» щодо Північної Кореї закінчилася.

«Ми посилаємо армаду. Дуже потужну», – сказав Трамп Fox Business Network, додавши, що Кім «робить велику помилку», продовжуючи випробування ядерних ракет в порушення санкцій ООН.

Водночас Чхве Рен Хе, близький помічник Кім Чен Ина, заявив, що «ми будемо реагувати на повну тотальну війну повною тотальною війною».

Китай раніше попереджав, що «конфлікт може спалахнути в будь-який момент» в умовах високої напруженості.

У березні Північна Корея запустила у бік Японського моря чотири балістичні ракети. Ще один пуск відбувся 5 квітня, напередодні візиту до США лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Пхеньян і раніше неодноразово порушував шість резолюцій Ради безпеки ООН, які вимагають покласти край діяльності КНДР у ракетній та ядерній галузях. Останніми місяцями Пхеньян знову активізував ракетні випробування.