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15 Квітень 2017, Київ 20:52
Відео

Північна Корея продемонструвала військову техніку (відео)

Північна Корея продемонструвала військову техніку (відео)
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Північна Корея представила міжконтинентальні балістичні ракети та іншу зброю і військове обладнання на масовому параді 15 квітня з нагоди святкування 105-го дня народження Кім Ір Сена, діда нинішнього лідера Кім Чен Ина. Останніми місяцями Пхеньян знову активізував ракетні випробування. Є побоювання, що Північна Корея, можливо, готується до свого шостого ядерного випробування або запуску ракети, наприклад, першого льотного випробування міжконтинентальної балістичної ракети. (Відео АР)

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