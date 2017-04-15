Північна Корея представила міжконтинентальні балістичні ракети та іншу зброю і військове обладнання на масовому параді 15 квітня з нагоди святкування 105-го дня народження Кім Ір Сена, діда нинішнього лідера Кім Чен Ина. Останніми місяцями Пхеньян знову активізував ракетні випробування. Є побоювання, що Північна Корея, можливо, готується до свого шостого ядерного випробування або запуску ракети, наприклад, першого льотного випробування міжконтинентальної балістичної ракети. (Відео АР)