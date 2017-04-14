Голова МЗС Китаю: переможців не буде у можливій війні через Північну Корею

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявляє, що не може бути переможців у збройному конфлікті між США і Північною Кореєю через ядерну і ракетну програму Пхеньяна.

Він запропонував підтримку з боку Китаю в пошуку діалогу між двома країнами.

«Останнім часом напруження зросло… і є відчуття, що в будь-який момент може вибухнути конфлікт. Якщо буде війна, результатом стане ситуація, в якій програють всі, переможця не буде», – сказав Ван Ї 14 квітня після зустрічі зі своїм французьким колегою Жан-Марком Еро в Пекіні.

Заява пролунала після того, як президент США Дональд Трамп сказав, що Вашингтон «вирішить проблему» дій Північної Кореї самостійно, якщо Пекін не докладе більше зусиль для приборкання ядерної програми Пхеньяна.

Трамп як верховний головнокомандувач Збройних сил США відправив до Корейського півострова авіаносну корабельну групу на чолі з авіаносцем ВМС США «Карл Вінсон» – як вважають, у намаганні дати сигнал Північній Кореї щодо її амбіцій розвивати ядерну зброю і балістичні ракети всупереч резолюціям Ради безпеки ООН. У відповідь Пхеньян пригрозив ядерною атакою у відповідь на можливу агресію з боку США.

У березні Північна Корея запустила у бік Японського моря чотири балістичних ракети. Ще один пуск відбувся 5 квітня, напередодні візиту до США лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Пхеньян і раніше неодноразово порушував шість резолюцій Ради безпеки ООН, які вимагають покласти край діяльності КНДР у ракетній та ядерній галузях. Останніми місяцями Пхеньян знову активізував ракетні випробування.

Китай є єдиним важливим союзником Північної Кореї, і будь-який потенційний конфлікт на Корейському півострові, швидше за все, залучатиме Пекін, який не раз висловлював занепокоєння з приводу хвилі біженців і можливої присутності військ США і Південної Кореї на його кордоні.