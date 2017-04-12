Керівники США й Китаю знову говорили про Північну Корею

Президент США Дональд Трамп і голова Китаю Сі Цзіньпін провели нову телефонну розмову, присвячену діям Північної Кореї, повідомили у Вашингтоні й Пекіні.

Як поінформувало Міністерство закордонних справ Китаю, Сі заявив Трампові, що Китай готовий співпрацювати зі США над зупиненням північнокорейської програми розвитку ядерної зброї, але хоче мирного вирішення конфлікту.

Крім того, мовиться в короткому повідомленні про розмову, китайський керівник висловив бажання співпрацювати зі США і задля ядерного роззброєння Корейського півострова.

І при цьому він наголосив, що Китай наполягає на збереженні при цьому миру й стабільності на півострові і виступає за вирішення проблеми мирними засобами, повідомили в Пекіні.

У США Трамп сам коротко написав у твітері, що мав «дуже добру розмову… з президентом Китаю про загрозу з Північної Кореї».

Перед цією розмовою Трамп писав у твітері, що Вашингтон «вирішить проблему» дій Північної Кореї самостійно, якщо Пекін не докладе більше зусиль для приборкання ядерної програми Пхеньяна.

Попередніми днями Трамп як верховний головнокомандувач Збройних сил США відправив до Корейського півострова авіаносну корабельну групу на чолі з авіаносцем ВМС США «Карл Вінсон» – як вважають, у намаганні дати сигнал Північній Кореї щодо її амбіцій розвивати ядерну зброю і балістичні ракети всупереч резолюціям Ради безпеки ООН.

Трамп також особисто зустрічався з Сі минулого тижня на Флориді й тоді закликав Китай активніше впливати на Північну Корею з метою зупинити її ядерну програму.

Раніше у Вашингтоні давали знати, що припускають можливість воєнних дій США проти Північної Кореї в разі збільшення загрози з боку Пхеньяна.

Північна Корея і раніше неодноразово порушувала шість резолюцій Ради безпеки ООН, які вимагають покласти край діяльності КНДР у ракетній та ядерній галузях. Останніми місяцями Пхеньян знову активізував ракетні випробування.