Трамп взявся за Північну Корею

15 квітня Північна Корея відзначатиме 105-ту річницю від дня народження засновника держави Кім Ір Сена. Традиційно ця країна відзначає подібні дати запусками ракет. Питання щодо Північної Кореї останніми днями вийшло на перші позиції геополітики. Ця тема обговорювалася під час візиту державного секретаря США Рекса Тіллерсона до Москви, її обговорили і президенти США і Китаю Дональд Трамп і Сі Цзіньпін.

У 2012 році з нагоди 100-ї річниці від дня народження Кім Ір Сена Північна Корея запустила балістичну ракету з супутником на борту. У 2016-му – до його дня народження приурочила випробування нової ракети середньої дальності. Ймовірно, вважають оглядачі, щось подібне Пхеньян зробить і цього року.

Північна Корея формально ще з 50-х років перебуває у стані війни зі США і Південною Кореєю. Новий виток напруги почався цього тижня, коли президента США Дональд Трамп заявив, що не терпітиме провокацій Пхеньяна.

Президент Трамп як верховний головнокомандувач Збройних сил США відправив до Корейського півострова авіаносну корабельну групу на чолі з авіаносцем ВМС США «Карл Вінсон» – як вважають, у намаганні дати сигнал Північній Кореї щодо її амбіцій розвивати ядерну зброю і балістичні ракети всупереч резолюціям Ради безпеки ООН. У відповідь Пхеньян пригрозив ядерною атакою у відповідь на можливу агресію з боку США.

Авіаносна корабельна група на чолі з авіаносцем «Карл Вінсон» у робочому порядку перебуває у Тихому океані. Її рух здійснюється згідно з військовим планом

Хоча, як заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон, американська авіаносна група у Тихому океані здійснює регулярний маршрут.

«Авіаносна корабельна група на чолі з авіаносцем «Карл Вінсон» у робочому порядку перебуває у Тихому океані. Її рух здійснюється згідно з військовим планом. Немає якоїсь конкретно визначеної цілі у її нинішньому курсі. Авіаносна група здійснює регулярний маршрут, тому я б не домислював нічого щодо її нинішнього місця перебування», – заявив Тіллерсон під час візиту до Москви.

Про необхідність денуклеризації Корейського півострова заявили і у Москві. І це питання стало чи не єдиною точкою дотику російського візиту держсекретаря США.

Ми маємо спільне прагнення, щоб врегулювати цю проблему виключно політичними, мирними засобами, домогтися денуклеризації Корейського півострова шляхом переговорів

«Попри всі вагомі нюанси ми маємо спільне прагнення, щоб врегулювати цю проблему виключно політичними, мирними засобами, домогтися денуклеризації Корейського півострова шляхом переговорів», – заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров під час прес-конференції з Рексом Тіллерсоном.

Трамп залучає Китай

Вашингтон, як виглядає, хоче залучити до вирішення цієї проблеми Пекін. Цього тижня президент США Дональд Трамп і голова Китаю Сі Цзіньпін провели нову телефонну розмову, присвячену діям Північної Кореї.

У МЗС Китаю повідомили, що Сі сказав Трампові, що Пекін готовий співпрацювати зі США над зупиненням північнокорейської програми розвитку ядерної зброї, але хоче мирного вирішення конфлікту. Крім того, китайський керівник висловив бажання співпрацювати з Вашингтоном задля ядерного роззброєння Корейського півострова.

Дональд Трамп, у свою чергою, написав у Twitter, що мав «дуже добру розмову… з президентом Китаю про загрозу з Північної Кореї».

Перед цією розмовою Трамп писав, що Вашингтон «вирішить проблему» дій Північної Кореї самостійно, якщо Пекін не докладе більше зусиль для приборкання ядерної програми Пхеньяна.

У березні Північна Корея запустила у бік Японського моря чотири балістичних ракети. Ще один пуск відбувся 5 квітня, напередодні візиту до США лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Пхеньян і раніше неодноразово порушував шість резолюцій Ради безпеки ООН, які вимагають покласти край діяльності КНДР у ракетній та ядерній галузях. Останніми місяцями Пхеньян знову активізував ракетні випробування.