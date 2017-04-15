Українським полоненим на Донбасі доправили передачі – Геращенко

Українським заручникам, які перебувають у макіївській колонії і донецькому слідчому ізоляторі, співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста доправили передачі. Про це повідомила представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на сторінці у Facebook.

«Сьогодні місія МКЧХ вперше за весь цей час змогла передати передачі нашим хлопцям-військовим, заручникам в макіївську колонію і в донецький слідчий ізолятор. Саме про передачу до Великодня домовилися на останній зустрічі гуманітарної групи в Мінську», – зазначила вона.

На переконання Геращенко, це «маленька гуманітарна і психологічна, але важлива підтримка для незаконно утримуваних українців».

Вона подякувала всім причетним до виконання цієї домовленості.

«Цього тижня також вперше змогли передати зворотні листи хлопців їх родинам – мамам і дружинам. Працюємо далі», – додала Геращенко.

На переговорах у Мінську 12 квітня, як повідомляла Ірина Геращенко, бойовики пообіцяли, що у великодні дні представники Червоного Хреста зможуть доправити передачі українським заручникам. Також Геращенко повідомила, що кількість українських заручників на окупованому Донбасі зросла до 126 осіб.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.