До звільнення заручників долучать уповноваженого з прав людини

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини перевірить, чи хочуть їхати на окуповану територію Донбасу ті затримані і ув’язнені, яких проросійські бойовики вимагають віддати. Представники України на мінських переговорах звинувачують Росію і бойовиків в захопленні нових заручників і використанні парламентської опозиції для розхитування країни. Тим часом представники проросійських бойовиків говорять про політизацію переговорного процесу з боку України.

На переговорах в Мінську сторонам конфлікту вдалося досягти компромісу – на Великдень українські заручники на окупованих територіях отримають гуманітарну допомогу від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Також переговорникам передали листи від українських заручників, які перебувають у Макіївській колонії. Ці листи передали родинам. Проте кількість заручників зростає, каже перший віце-спікер Верховної Ради, представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську Ірина Геращенко.

Кількість заручників, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, зросла за останній місяць до 126 осіб

«Кількість заручників, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, зросла за останній місяць до 126 осіб. Окупанти прекрасно усвідомлюють, що заручники – це є той факт шантажу і тиску на Україну, який можна використовувати, спекулювати на цій тему. В тому числі залучаючи внутрішні політичні певні сили», – заявила Геращенко.

Всього представники тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей вимагають передати їм близько 600 осіб, каже Геращенко. У тому числі 62 особи, які скоїли або підозрюються у скоєнні особливо тяжких злочинів.

Бажання їхати ув’язнених на окуповані території перевірить омбудсмен

Під час перегорів сторони домовилися про перевірку кандидатів на обмін, говорить Радіо Свобода Дарка Оліфер – прес-секретар представника України Леоніда Кучми в Тристоронній контактній групі. Перед тим, як переміщувати їх на окуповану територію, із ними проведуть конфіденційні співбесіди.

Вдалося домовитися про те, щоб СБУ, омбудсмен Валерія Лутковська, матері утримуваних осіб за участю ОБСЄ провели верифікацію відмови людей переміщатися на непідконтрольну Україні частину Донбасу

«Вдалося домовитися про те, щоб СБУ, омбудсмен Валерія Лутковська, матері утримуваних осіб за участю ОБСЄ провели верифікацію відмови людей переміщатися на непідконтрольну Україні частину Донбасу», – повідомила Оліфер.

За словами Ірини Геращенко, бойовики вимагали, щоб до перевірки підключили представниць «антимайдану», проте на це українська сторона не погодилася.

Як повідомив Радіо Свобода один із представників омбудсмена з прав людини Михайло Чаплига, бойовики передали свій список, але проти волі громадян передавати їх не можна. Людина, яка користується рівною і глибокою довірою усіх сторін Мінського процесу, має верифікувати їхню згоду.

Спілкування з такими людьми буде конфіденційним

«Тому що фактично спілкування з такими людьми буде конфіденційним і сторони Мінського процесу повинні будуть спиратися на експертний висновок або позицію, що та людина хоче, а та не хоче, зі слів тієї особи, яка здійснить верифікацію. І це дає нам можливість упевнитися в тому, що якщо особа каже «хочу» або «не хочу», вона каже це щиро, а не під тиском адміністрації чи інших факторів», – заявив Чаплига.

Близько сотні людей утримують без висування звинувачень через затримки із обміном – Луценко

Перевірки будуть проводити і працівники центрального офісу омбудсмена, і регіональні представники. Список від проросійських бойовиків офіс уповноваженого з прав людини ще не отримав. Як тільки він надійде, обіцяє Чаплига, вони будуть проводити співбесіди максимально швидко. Результати верифікації дізнаються лише учасники переговорного процесу в Мінську. До цього офіс омбудсмена брав участь лише в переміщенні з неконтрольованих територій тих осіб, які відбували покарання за вироками українських судів.

На початку квітня генеральний прокурор Юрій Луценко в інтерв’ю німецькому виданню Bild повідомив, що через затримки з обміном близько сотні людей перебувають у слідчих ізоляторах, хоча їм не висунули звинувачень. Якщо їх висунуть, то для обміну доведеться проводити судові засідання, а потім ухвалювати рішення про помилування, пояснив Луценко.

Раніше представники проросійських бойовиків, зокрема Дар’я Морозова, вимагали від Генеральної прокуратури України або звільнити людей, або відкрити кримінальні провадження проти них.