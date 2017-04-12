Українській делегації у Мінську передали листи від українських полонених

Сьогодні у Мінську відбувся черговий раунд переговорів Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Минулого разу сторони домовилися щодо дотримання режиму тиші на лінії зіткнення на Донбасі до Великодніх свят, але реально він так і не запрацював.

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На засіданні у Мінську 12 квітня визнали, що після минулого рішення відновити з 1 квітня режим тиші на Донбасі було «тимчасове покращення». Але ситуація залишається далекою від задовільної. У зв’язку з цим ТКГ виступила з новою заявою, яку зачитав модератор на перемовах від ОБСЄ посол Мартін Сайдік:

«Напередодні Великодніх свят Тристороння контактна група та представники ОРДО і ОРЛО підтримують свою відданість рішенню від 29 березня про виконання раніше ухвалених обов’язків щодо повного дотримання режиму зупинення вогню».

Пан Сайдік висловив також і свою персональну надію, що люди на Донбасі зможуть спокійно зустріти Пасху.

Полонених не вернуть до свят

Знову обговорювалося питання обміну полоненими. За останніми звістками, у полоні бойовиків залишається 121 український боєць, бойовики хочуть обміняти більше 600 осіб, і проблемою залишається верифікація за участю міжнародних організацій бажання тих із них, хто після обміну хотів би залишитися на території, підконтрольній Києву.

І все ж на свята рідні українських полонених, як виглядає, не дочекаються їх самих, до родин надійдуть тільки листи від них, повідомив Сайдік:

«Під час сьогоднішнього засідання відбулася передача листів утримуваних у ОРДО українській стороні. Це зроблено у зв’язку з Великодніми святами, що надходять».

Як позитивний факт також була оцінена вчорашня передача Україні бойовиками 15 тюремних в’язнів з окупованих районів Донецької області.

Сайдік закликає повернути доблокадний статус-кво

Питання блокади окупованих районів Донбасу та зовнішнє управління з боку бойовиків українськими підприємствами знову обговорювалися на засіданні економічної підгрупи. Якихось рішень наразі немає. Позиція модератора на переговорах посла Мартіна Сайдіка залишається такою:

«Мені особисто здається, що відновлення статус-кво могло б стати одним з важливих шляхів для відновлення економічного співробітництва у регіоні».