Кількість жертв вибуху в Алеппо становить близько 100 людей – «Білі каски»

Кількість жертв вибуху замінованого автомобіля в Алеппо біля колони автобусів з біженцями становить близько ста осіб. Як повідомили представники сирійської організації цивільної оборони, відомої як «Білі каски», їхні волонтери нарахували 100 тіл, серед яких були жінки і діти.

Раніше державні сирійські ЗМІ повідомили, що вибух 15 квітня вчинив смертник і щонайменше 39 людей було вбито.

Сирійський центр моніторингу дотримання прав людини, розташований у Лондоні, повідомив про понад 43 загиблих і прогнозував, що це число зростатиме.

Державні ЗМІ опублікували фотографії, як стверджується, з місця події, на яких видно наслідки вибуху – обгорілі автобуси, людські тіла на землі і чорний дим.

В автобусах перебували тисячі шиїтів, які підтримують владу Башара Асада. Їх евакуювали з Алеппо і сіл вздовж зони бойових дій між урядовими військами і повстанськими групами.

Населення Сирії переважно сунітське. Однак Асад належить до алавітської релігійної меншості, яку називають відгалуженням шиїтської течії ісламу.

Збройний конфлікт у Сирії почався у березні 2011 року з протестів проти президента Башара аль-Асада. Відтоді щонайменше 300 тисяч людей загинули і мільйони були змушені покинути домівки через бойові дії, що створило одну з найбільших міграційних криз у в Європі з часів Другої світової війни. У конфлікті також беруть участь бойовики угруповання «Ісламська держава», які воюють фактично проти обох сторін – уряду і повстанців.