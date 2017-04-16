Військові повідомили про стабілізацію на фронті протягом Великоднього дня

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції на окупованій частині Донбасу проти спільних російсько-сепаратистських сил заявили про стабілізацію становища за час із початку доби до 18-ї години.

За цим повідомленням, протягом цього часу відбулося лише п’ять обстрілів із боку противника.

На приморському напрямку, який раніше називали маріупольським, із мінометів калібру 82 міліметри обстрілювали українських військових біля села Водяного, а зі стрілецької зброї біля Широкина, на донецькому з гранатометів різних систем і стрілецької зброї обстріляли позиції біля Зайцева, а на луганському обстріляли з мінометів калібру 120 міліметрів захисників села Катеринівки, а зі стрілецької зброї позиції біля Новоолександрівки.

«Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму «тиші» і вогонь у відповідь не відкривали, – мовиться в повідомленні.

У підтримуваних Росією збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» своїх повідомлень про становище на фронтах за неділю не оприлюднювали.

Учасники Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу вже безліч разів домовлялися про чергове перемир’я в зоні збройного конфлікту на сході України, проте обстріли щоразу не припинялися повністю, а сторони конфлікту звинуватили одна одну у «провокаціях» і заперечували свою вину в порушеннях.

Востаннє наразі про таке перемир’я домовлялися з 13 квітня. 12 квітня Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят. Оголошення цього припинення вогню призвело до значного скорочення числа обстрілів останніми днями, але повністю вони так і не припинилися вже вкотре.