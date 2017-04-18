Дніпро: суд відмовив у передачі Органного залу від УПЦ (МП) громаді

У Дніпрі суд відмовився задовольнити позов щодо повернення Органного залу від УПЦ (МП) громаді. Судове засідання, на якому оголосили рішення, відбулось у Центральному районному суді міста 18 квітня.

За даними суду, повний текст ухвали буде виданий на руки представникам позивача упродовж 5 днів.

Як зазначив у коментарі Радіо Свобода позивач Олександр Гуміров, подальші його дії будуть залежати від отримання повного тексту рішення суду.

«Звичайно, рішення суду засмутило. Але, якщо вірити коментарям судді, то, по-перше, у рішенні буде вказано, що я не пропустив терміну позовної давності, і відповідно, подальша боротьба не втрачає сенсу. Тому я однозначно не зупинюсь, але подальша стратегія буде вибудовувати після отримання повного тексту рішення», – зазначив Олександр Гуміров.

У лютому в Дніпрі розпочався судовий процес за повернення Будинку органної та камерної музики з власності УПЦ (МП). Позивачем виступав керівник громадської організації «Справа принципу» Олександр Гуміров. Відповідачем – обласна рада і екс-посадовець обласної ради Олександр Смирний, який свого часу підписав «мирову угоду» з єпархією УПЦ (МП) про передачу права власності на Органну залу.

В УПЦ (МП) поки рішення суду не коментували. Водночас раніше у Дніпропетровській єпархії церкви заявляли, що мають право на будівлю зали, адже та первісно була збудована як церква.

Дніпропетровський Будинок органної та камерної музики розташований у приміщенні колишньої Брянської церкви, збудованої коштом одного з металургійних заводів на початку 20-го століття. За радянських часів її забрали на користь держави, а у 1980-і там облаштували концертну залу з унікальним органом.

У березні 2011 року керуючий Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП) митрополит Іриней повідомив, що приміщення органної зали перейшло в управління церкви. Будинок органної та камерної музики було передано церкві відповідно до мирової угоди, затвердженої господарським судом області, між облрадою та релігійною громадою Свято-Миколаївського храму парафії Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП).

Представники влади тоді повідомили про можливе перенесення органу в іншу будівлю. Однак, за висновком фахівців німецької компанії «Зауер», які збудували орган, у будь-якому іншому приміщенні інструмент втратить своє звучання.