Поліція: через негоду обмежили в’їзд вантажівок до Дніпра, на Харківщині – притримується рух

Через негоду обмежено в’їзд вантажних автомобілів до Дніпра, на деяких дорогах Харківщини періодично притримується рух автомобілів.

Як повідомляє управління безпеки дорожнього руху Нацполіції, у зв’язку з погіршенням погодних умов на території міста Дніпро вводиться тимчасове обмеження на рух вантажних транспортних засобів, з 7:00 тимчасово обмежили в’їзд вантажних автомобілів до міста.

Також повідомляється, що через снігопади на дорогах Дніпропетровщини діють обмеження для пасажирського та вантажного транспорту на трьох дорогах: Н-08 «Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя» (від 414 до 450 кілометра) в напрямку Запорізької області; М-04 «Знам’янка – Луганськ – Ізварине» (від 151 до 195 кілометра); М-29 «Харків – Красноград – Перещеплене» /М-17/ (від 128 до 157 кілометра) в напрямку Харківської області.

Окрім того, на території Харківської області періодично притримується рух транспортних засобів на ділянках спусків, підйомів для подолання наслідків стихії.

На території Херсонської, Полтавської, Запорізької областей дорожнє покриття місцями засніжене, додають у Нацполіції.

За повідомленням Укргідрометцентру, 19-22 квітня у зв’язку з вторгненням арктичного повітря очікується холодна погода: вночі заморозки у повітрі 0-5градусів тепла, температура вдень 2-9 градусів тепла. У південних, східних та більшості центральних областей очікується дощ із мокрим снігом, місцями сильні опади. На Дніпропетровщині, Запоріжжі і Харківщині випав сніг.

Очікується, що справжнє весняне тепло прийде в Україну лише наступного тижня.